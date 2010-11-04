Букмекерську діяльність заборонять?..

Міністерство фінансів в проекті закону «Про азартні ігри» пропонує заборонити букмекерську діяльність в Україні.

Текст відповідного проекту закону розміщено на офіційному сайті міністерства.

Крім того, проектом пропонується заборонити організацію і проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та ігор на гральних автоматах.

Згідно з проектом закону, в Україні дозволяється організовувати і здійснювати такі види азартних ігор: державні грошові лотереї, ігри в карти, ігри в кістки, ігри в рулетку.

Єдиним місцем проведення азартних ігор визначено казино. Казино дозволяється розміщувати лише на території спеціальних гральних зон, якими вважаються:

територія АР Крим (окрім Севастополя), територія курортів м. Буковель, м. Трускавець, м. Моршин, м. Мукачеве і пгт Славске в їх географічних межах; а також територія готелю класом не менше ніж чотири зірки або еквівалентного їм рівня за іншими шкалами оцінювання, загальний номерний ресурс якого становить не менше 100 номерів;

територія всередині культурно-розважального комплексу, на якій можна розмістити казино з площею грального залу не менше 500 кв. метрів; територія всередині окремої нежитлової будівлі, на якій можна розмістити казино з площею грального залу не менше 500 кв. метрів; територія всередині судна, яке зареєстроване в Україні та в корпусі якого можна розмістити казино з площею грального залу не менше 500 кв. метрів.

Казино в спеціальних гральних зонах дозволяється розміщувати в будь-яких місцях, придатних для організації та проведення азартних ігор.

Операторові проведення азартних ігор у казино заборонено організовувати і проводити азартні ігри більш як в одному казино.

Організація і проведення азартних ігор іноземних операторів і окремий продаж ставок і виплата виграшів, включаючи посередництво, забороняється.

Фінансові операції, пов`язані з прийомом ставок і виплатою виграшів в азартній грі, підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Також забороняється формування статутного капіталу організатора і оператора азартних ігор за рахунок коштів і майна, джерела походження яких не підтверджені.

Розмір плати за ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор становить на: організацію і проведення азартних ігор – 1 тис. грн.; проведення державних відео-лотерей, лотерей бінго, лотерей тото, числових, розрядних і миттєвих лотерей – по 40 млн. грн., проведення азартних ігор у казино – 40 млн. грн.

Ліцензія на організацію і проведення азартних ігор видається безстроково національному організаторові азартних ігор. Ліцензія на проведення державної лотереї та проведення азартних ігор у казино видається операторові азартних ігор на сім років.

Оператор азартних ігор платить вартість ліцензії рівними частками щокварталу впродовж терміну дії ліцензії.

Цей закон набуває чинності через місяць від дня його опублікування, говориться у прикінцевих положеннях проекту закону.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.