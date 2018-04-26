США вмикають друкарський верстат. Що буде з доларом…

Федеральна резервна система (ФРС) США вжила нові заходи для прискорення відновлення виробництва і зайнятості в країні, оскільки колишні темпи, на думку регулювальника, є "розчаровуюче повільними". Основна мета - продовжити зниження вартості запозичень для споживачів і компаній, які як і раніше відчувають наслідки найважчої рецесії з часів Великої депресії. Для цього американський центробанк вирішив додатково викупляти довгострокові державні облігації з ринку на 75 млрд дол. на місяць до кінця II кварталу 2011 р. Загальний об`єм програми - 600 млрд. дол.

Між тим, експерти прогнозували вливання на 1-2 трлн дол.

Включення у США друкарського верстата, який "відпрацює" таку кругленьку суму, природно, не може не позначитися на курсі доллара, який в очікування рішення ФРС тільки за вересень-жовтень подешевшав до своїх конкурентів на 10%. За прогнозами аналітиків, зниження "зеленого" продовжиться декілька років до 20%.

Залишається з`ясувати, що чекає український валютний ринок, тенденції якого частенько йдуть врозріз зі світовими.

Головне питання - рішення ФРС спровокує зростання курсу на внутрішньому ринку до 9 грн./дол.?

Швидше за все, заходи ФРС на курс гривня/долар істотно не вплинуть. По-перше, емісія "зеленого" нарощуватиме темпи поступово, тому можна говорити про середньостроковий період девальвації нацвалюти США. По-друге, український ринок займає занадто малу нішу світового ринку, щоб на ньому особливо сильно позначилися американські "нововведення".

Що буде з євро?

Курс євро, який відбувся на міжнародному ринку, 1,4 дол. враховує очікувану емісію в США. Не виключено, що долар зможе зміцнитися під впливом рішення ФРС, оскільки прогнози експертів щодо вливання коштів на американський ринок були значно вищими. У цілому, курс євро дрейфуватиме поблизу позначки 1,46 дол. до кінця року. У цьому випадку євро на українському ринку буде на рівні 11,6 грн. Швидкість "пересування" багато в чому залежить від рішення Центробанку ЄС щодо процентних ставок, яке приймуть на засіданні 4 листопада. Якщо європейський регулювальник підвищить ставки, то різкої девальвації долара не буде, навпаки "зелений" захлинеться в емісії.

Проте, в Україні долар на міжбанку з перших чисел листопада продовжує зростання. Може, почався процес девальвації гривні, який обіцяли експерти після виборів?

НБУ 2 листопада вийшов на міжбанк з продажем валюти за курсом 7,95 грн. проти 7,948 грн. 28 жовтня. Ринок миттєво відреагував курсом 7,96 грн. Швидше за все, це незначне зростання викликане традиційною скупкою валюти "Нафтогазом" для розрахунків за російський газ. Явних причин для девальвації гривні немає - за підсумками жовтня 2010 року спостерігалося перевищення пропозиції над попитом.

Курс долара може обвалитися, якщо МВФ не виділить Україні черговий транш?

Найімовірніше, МВФ не буде занадто принциповим і піде на надання чергової порції "допомоги" Україні. Головну вимогу - зниження офіційного дефіциту держбюджету - Україна виконала. Старі борги з ПДВ реструктуризовані шляхом випуску держоблігацій. Правда, накопичилися нові борги у цьому податку, але і з ними можна буде впоратися так само. Кабмін збільшив статутний фонд "Нафтогазу" на 7,4 млрд. грн., у черговий раз за рахунок державних цінних паперів. Але при цьому формально розв`язав проблему дефіциту балансу НАК. Залишається проблематичним дефіцит Пенсійного фонду, а також питання підвищення пенсійного віку для жінок. Але, як заявила влада, вона знайшла компромісне рішення і їй є що запропонувати Фонду. Тому ситуація з траншем, мабуть, вирішиться без особливих проблем.

В Україні держборг досяг критичного рівня, це може украй негативно позначитися на валютному ринку?

Згідно з даними МВФ, держборг України, у тому числі гарантований урядом, складає понад 404 млрд. грн., або 51 млрд. дол. Частка зовнішнього боргу в його структурі - понад 56%. З урахуванням можливого зростання ВВП цього року аналітики очікують, що держборг буде на рівні 29% ВВП (у 2009 році - 24,9% ВВП). До Нового року Кабміну необхідно буде погасити кредити і виплатити відсотки за зарубіжними позиками на суму понад 2,6 млрд. дол. Але це - некритична цифра, якщо врахувати, що золотовалютні резерви України складають майже 35 млрд. дол. і ще 1,4 млрд. дол. країна отримає від МВФ вже цього місяця. Інша справа, що подорожчає обслуговування боргу, що однозначно призведе до зростання фіскального тиску на економіку. Саме це може вплинути на валютний ринок. Але усе проходитиме поступово, різких змін курсу найближчим часом не буде. Проблема держборгу посилюється тією обставиною, що для його здешевлення, у т.ч. витрат з обслуговування, вигідно якомога більше ревальвувати національну валюту. Але категорично проти виступають експортери. Швидше за все, НБУ віддасть перевагу відносній стабільності, щоб не розкручувати конфлікт.

Висновок напрошується один - Нацбанк до кінця року продовжуватиме політику фіксованого валютного курсу, значних коливань на ринку не буде. Основний орієнтир на найближчу перспективу - 8,0 грн./дол.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (УНІАН)