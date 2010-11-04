Київ виплатив проценти за кредитом 2005 року

29 жовтня 2010 року Київ здійснив виплату відсотків за користування кредитом, отриманим шляхом публічного, відкритого продажу єврооблігацій м. Києва на міжнародних ринках капіталу у 2005 році.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне фінансове управління КМДА.

"Таким чином місто ще раз підтвердило свою здатність і готовність своєчасно і в повному об'ємі здійснювати розрахунки за борговими зобов'язаннями перед кредиторами і продовжив формування позитивної кредитної історії міста", - підкреслюється в повідомленні прес-служби мерії.

Як повідомили УНІАН в Головному фінансовому управлінні, у 2005 році, згідно з відповідним рішенням Київради, було здійснено зовнішнє запозичення в сумі 250 млн. доларів США шляхом публічної відкритого продажу єврооблігацій Києва на міжнародних ринках капіталу. Прибутковість від продажу складала 8% річних з терміном обігу до 6 листопада 2015 року.

Метою запозичення, як зазначають в управлінні, було залучення коштів для фінансування міського бюджету столиці (бюджету розвитку), для реалізації проектів капітального будівництва міста, які фінансуються з бюджету розвитку міста.