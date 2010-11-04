Банкіри проти внесення до ВР законопроекту про платіжні системи без обговорення на ринку

Банкіри виступають проти внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту № 6465 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо удосконалення механізмів функціонування платіжних систем і спеціальних платіжних засобів в Україні), який нині знаходиться в профільному комітеті, без достатнього обговорення представниками ринку.

Про це сказано у листі, підписаному головами правлінь п'яти банків, частка яких в загальному об'ємі емісії платіжних карт складає 90% ("Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль", банк "Форум", "Укрсоцбанк" і "Укрсиббанк"), і адресованому Президентові, прем'єр-міністрові, керівникам парламентських фракцій і голові Антимонопольного комітету. УНІАН має в розпорядженні текст листа банкірів.

"Законопроект передбачає рішення, які завдадуть дуже великої шкоди комерційним банкам, їх клієнтам, торговельним мережам і державі", - йдеться у листі.

Законопроект № 6465 пропонує створення додаткових органів з питань регулювання банківської діяльності, зокрема Національної платіжної ради. Він повинен отримати значні повноваження, пов'язані з регулюванням ринку платіжних систем, включаючи і частину повноважень НБУ в частини контролю.

Крім того, проект закону вимагає створити спеціальну структуру - комерційний кліринговий центр, який в обов'язковому порядку замкне на собі обслуговування внутрішніх безготівкових операцій.

"Ми вважаємо створення такого центру неприйнятним, недоцільним і дуже витратним, оскільки будуть потрібні як кошти на устаткування центру, так і зміна програмного забезпечення в усіх банків, які співпрацюють з Visa і MasterCard", - зазначають банкіри.

На їх думку, законопроект потребує істотного доопрацювання, і неприпустимо, щоб він потрапив на розгляд парламенту в існуючому вигляді.

"Ми наполягаємо на тому, щоб проект закону повернули для обговорення серед основних учасників ринку, і не бачимо ніяких підстав для негайного прийняття яких-небудь змін чинного законодавства", - сказано в листі.

Довідка УНІАН. 3 листопада 2010 року відбулося засідання парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності, на якому були розглянуті законопроект № 6465 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо удосконалення механізмів функціонування платіжних систем і спеціальних платіжних засобів в Україні) і законопроект № 6466 "Про внесення змін до Закону України "Про платіжні системи і переказ коштів в Україні" (щодо розвитку безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів і національного платіжного простору) внесені народним депутатом України Юрієм ПОЛУНЄЄВИМ.

Проте на засіданні комітету ці законопроекти були названі конфліктними і підготовленими без урахування позиції усіх учасників ринку, зокрема, провідних банків і міжнародних платіжних систем. Комітет прийняв рішення про відтермінування їх розгляду як мінімум на два тижні і вирішив продовжити консультації з усіма зацікавленими сторонами (Національним банком України, комерційними банками, платіжними системами, індустріальними асоціаціями і незалежними експертами).