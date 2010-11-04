У Тернополі підприємці протестують проти Податкового кодексу

У Тернополі 1,5 тис. підприємців пікетують обласну держадміністрацію у рамках Всеукраїнської акції протесту проти прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, у руках вони тримають плакати з написами "Ми проти перевірок без попередження", "Стоп розправі над підприємцями", "Пане Президент, захистіть малий і середній бізнес", "Ні знищенню єдиного податку".

Під час свого виступу один з організаторів пікету, голова профспілки центрального тернопільського ринку Наталія ШОЛОМЕЙЧУК, зазначила, що новий Податковий кодекс матиме негативний вплив не лише на підприємців. "Від нього постраждають і пересічні громадяни, адже він приведе до зростання цін на товари і послуги. Крім того, він може привести до монополізації торгівлі, а це теж матиме негативні наслідки для споживачів", - підкреслила Н. ШОЛОМЕЙЧУК.

За її даними, сьогоднішню акцію протесту під стінами ТОДА підтримали підприємці найбільших торговельних центрів Тернополя. "Зараз їх відділи закриті, висять таблички з написом "Не працюємо тимчасово. Але прийняття проекту податкового кодексу ЗАКРИЄ НАС НАЗАВЖДИ", - продемонструвала табличку Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

За її словами, якщо влада не прислухається до вимог підприємців внести їх зауваження до проекту Податкового кодексу, то на наступний пікет біля ТОДА збереться значно більше підприємців. "Ми розраховуємо, що наступного разу до нас приєднаються працівники аптек, майстерень і багато інших", - сказала вона.

Голова обласної ради Олексій КАЙДА, який вийшов до пікетників, заявив, що повністю підтримує їх вимоги, а також нагадав, що облрада прийняла звернення до керівництва держави з вимогами врахувати зауваження підприємців у прийнятті Податкового кодексу. Він також повідомив присутніх, що голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК не зможе вийти до них, як вони того вимагають, оскільки знаходиться у Києві.