Королевська переконана, що владі не вдасться залякати підприємців

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА переконана, що владі, яка розвернула терор проти малого і середнього бізнесу, не вдасться залякати підприємців. Про це вона заявила на акції протесту підприємців проти прийняття Податкового кодексу, яка проходить під стінами парламенту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі комітету ВР, Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до мітингувальників: "Я рада вітати тут у Києві тих людей, які вірять, що можуть змінити своє майбутнє. Тих, хто не став чекати, поки гряне грім, і має намір відстоювати свої права. Тих, хто своєю працею створює реальну економіку України, поки влада у високих кабінетах займається фальсифікацією реформ. Тих, хто, незважаючи на погрози і перешкоди, все ж зумів дістатися сьогодні сюди, для того, щоб висловити протест проти того беззаконня, яке твориться під маркою "реформи".

На думку голови парламентського комітету, замість реформ підприємці отримали перетворення податкової в гестапо, повне знищення малого і середнього бізнесу як класу, пільги для обраних і повний утиск усіх прав підприємців. "Проблема у нас одна - беззаконня чиновників і терор, який державна машина розвернула проти малого і середнього бізнесу. Податкова міліція проводить акції залякування і застрашування. Але їм не добитися свого", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, першочергове тактичне завдання - недопущення прийняття Податкового кодексу у його нинішньому вигляді. "Податковий кодекс слід приймати по розділах. При цьому кожен розділ повинен пройти широке обговорення з підприємцями, яких він безпосередньо стосується. Я маю на увазі справжнє обговорення, а не його імітацію, коли податківці ведуть бесіди і дискусії самі з собою на тему, скільки кому винен бізнес, -вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Має бути вироблена спільна позиція, яка влаштовуватиме підприємців. Вважаю, що часу на це буде потрібно не менш півроку, тому прийняття кодексу по частинах повинне закінчитися у липні 2011 року, а набути чинності у 2012 році".

Вона зазначила, що у Верховній Раді блокується постанова, спрямована на відміну рішення "Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України". "Порушуючи статтю 93 Конституції України про право законодавчої ініціативи у народних депутатів відбирають це право, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Таким чином, більшість у Верховній Раді намагається за всяку ціну протягнути Податковий кодекс, при цьому йде на пряме порушення законів".

Як підкреслила голова Комітету Верховної Ради, відтермінування у прийнятті Податкового кодексу - не самоціль. "Наше стратегічне завдання - це проведення реформ: податкової, митної, ліцензійної, декларативної. Я говорю про справжнє реформування, яке кожен з вас відчує на своєму бізнесі, а не про пусті розмови", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, біля Верховної Ради України проходить акція протесту проти прийняття Податкового кодексу.

У акції беруть участь понад 1 тис. осіб з різних регіонів України. Вони тримають плакати: "Полтава проти нового Податкового кодексу" і аналогічні плакати, тільки з назвами різних міст. Крім того, є плакати "Уряд Азарова - "бери шинель…", "Великим вареником можна вдавитися" "Ганьба новій владі", "Ні - азаровщині"!. Також висить гасло: "Третій Податковий - ганебніше третього рейху", а під ним три траурні вінки. Люди тримають алюмінієві відра і стукають по них.

В областях ряд приватних підприємств і ринків припинили свою роботу, протестуючи проти прийняття запропонованого урядом Миколи АЗАРОВА проекту Податкового кодексу.

ВР сьогодні перенесла розгляд проекту Податкового кодексу у другому читанні на 16 листопада.