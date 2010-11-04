Нацбанк, схоже, має намір дотримуватися політики незначного зниження гривні - експерти

Національний банк України, схоже, має намір дотримуватися політики незначного зниження вартості гривні.

Така точка зору висловлена в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

У цілому ж, прогнозують аналітики, у наступні декілька місяців приплив іноземної валюти у поточному і фінансовому рахунку підтримає курс національної валюти.

Як зазначають в огляді, курс гривні знаходиться під контролем Національного банку України, офіційна політика якого спрямована на обмеження зайвих коливань курсу національної валюти по відношенню до долара США. Завдяки помітному поліпшенню поточного рахунку платіжного балансу і припливу іноземної валюти по фінансовому рахунку, у січні-серпні 2010 року спостерігалося поступове зростання гривні. У той же час, упевнене відновлення економіки супроводжувалося зростанням попиту на українську продукцію і активи.

Проте, підкреслюють аналітики, у вересні ситуація змінилася - волатильність курсу гривни була вищою за середню. На їх думку, економічні показники не є основною причиною девальвації національної валюти. У вересні, незважаючи на дефіцит поточного рахунку у розмірі 260 млн. доларів, приплив іноземної валюти на фінансовий рахунок досяг 1,5 млрд. доларів, що привело до виникнення значного профіциту на ринку.