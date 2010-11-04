Мінфін пропонує заборонити букмекерську діяльність законом про азартні ігри

Міністерство фінансів у проекті закону "Про азартні ігри" пропонує заборонити букмекерську діяльність в Україні.

Текст відповідного проекту закону розміщений на офіційному сайті міністерства.

Крім того, проект пропонує заборонити організацію і проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино і ігор на ігорних автоматах.

Згідно з проектом закону, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види азартних ігор: державні грошові лотереї, ігри в карти, ігри в кості, ігри в рулетку.

Єдиним місцем проведення азартних ігор визначено казино. Казино дозволяється розміщувати виключно на території спеціальних ігрових зон, якими є:

територія АР Крим (окрім Севастополя), територія курортів м. Буковель, м. Трускавець, м. Моршин, м. Мукачево і смт. Славськ в їх географічних межах; а також територія готелю класом не менше ніж чотири зірки або еквівалентного їм рівня за іншими шкалами оцінювання, загальний номерний ресурс якого складає не менше 100 номерів;

територія в середині культурно-розважального комплексу, на якій можна розмістити казино з площею ігрового залу не менше 500 кв. метрів; територія в середині окремої нежитлової будівлі, на якій можна розмістити казино з площею ігрового залу не менше 500 кв. метрів; територія в середині судна, яке зареєстроване в Україні і в корпусі якого можна розмістити казино з площею ігрового залу не менше 500 кв. метрів.

Казино в спеціальних ігрових зонах дозволяється розміщувати в будь-яких місцях, придатних для організації і проведення азартних ігор.

Операторові проведення азартних ігор в казино заборонено організовувати і проводити азартні ігри більше ніж в одному казино.

Організація і проведення азартних ігор іноземних операторів і окремий продаж ставок і виплата виграшів, включаючи посередництво, забороняється.

Фінансові операції, пов'язані з прийняттям ставок і виплатою виграшів в азартній грі, підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Також забороняється формування статутного капіталу організатора і оператора азартних ігор за рахунок коштів і майна, джерела походження яких не підтверджені.

Розмір плати за ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор складає на: організацію і проведення азартних ігор - 1 тис. грн.; проведення державних відео-лотерей, лотерей бінго, лотерей тото, числових, розрядних і миттєвих лотерей - по 40 млн. грн., проведення азартних ігор в казино - 40 млн. грн.

Ліцензія на організацію і проведення азартних ігор видається безстроково національному організаторові азартних ігор. Ліцензія на проведення державної лотереї і проведення азартних ігор в казино видається операторові азартних ігор на сім років.

Оператор азартних ігор платить вартість ліцензії рівними часинами щокварталу упродовж терміну дії ліцензії.

Цей закон вступає в дію через місяць з дня його публікації, сказано в завершальних положеннях проекту закону.

Довідка УНІАН. Закон про заборону ігорного бізнесу в Україні набув чинності у кінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом в спеціально створених зонах.