Профільний комітет ВР готовий піти на деякі поступки підприємцям щодо Податкового кодексу - Хомутиннік

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики готовий піти на поступки підприємцям щодо низки положень проекту Податкового кодексу.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

Він повідомив, що сьогодні відбулася зустріч членів комітету з представниками малого та середнього бізнесу. За словами В.ХОМУТИННІКА, деякі підприємці наполягали на скасуванні рішення про ухвалення проекту Податкового кодексу в першому читанні.

«Я їм зразу відповів - цього не буде», - наголосив голова комітету.

Також В.ХОМУТИННІК повідомив, що на зустрічі обговорювалася низка вимог представників малого та середнього бізнесу до проекту Податкового кодексу.

За його словами, що комітет готовий піти на поступки з ряду питань, але деякі з них необхідно узгодити із Кабінетом міністрів.

В.ХОМУТИННІК зауважив, на цій зустрічі планувалося підписання меморандуму між Комітетом ВР з питань податкової та митної політики та представниками малого та середнього бізнесу, але цього не відбулося, оскільки вони не дійшли остаточної згоди щодо низки положень проекту Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, парламент 16 листопада планує розглянути проект Податкового кодексу у другому читанні.