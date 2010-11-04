Переплата податків у бюджет становить 9% від його доходів

Із 162,7 млрд. грн. доходів державного бюджету України за січень-вересень 2010 року переплата податків і платежів становила 9%, або 14,5 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати України, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, загальний фонд держбюджету за доходами не виконано на 7,2 млрд. грн., або 4,8%. В цілому до державного бюджету надійшло 162,7 млрд. грн., що становить лише 67,7% планового річного обсягу.

Рахункова палата відзначає, що оформлення облігаціями внутрішньої державної позики 16,4 млрд. грн. заборгованості з відшкодування податку на додану вартість зумовило її зменшення більш ніж у 2 рази – до 10,4 млрд. грн.

Витрати загального фонду державного бюджету не виконані на 4,8 млрд. грн., або 2,7%. В цілому витрати державного бюджету здійснені в сумі 215,2 млрд. грн., або 68,7% річного призначення.

За даними Рахункової палати, на кінець звітного періоду на рахунках державного бюджету враховувалися залишки коштів к сумі 44,5 млрд. грн., зокрема загального фонду – 24,9 млрд. грн. Кошти державного бюджету прямували переважно на поточні витрати, частка яких становила 95%.

Дефіцит державного бюджету становив 52,8 млрд. грн., що в 2,2 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Фінансування дефіциту здійснювалося в основному за рахунок державних запозичень, які досягли 98,6 млрд. грн., або 83,8% річного плану. Державний і гарантований державний борг збільшився на 86,4 млрд. грн., або 27,2% – до 404,3 млрд. грн.

У Рахунковій палаті вважають, що проведення переважно середньо- і короткострокових державних запозичень (80%) призведе до зростання боргового навантаження і стане причиною подальших запозичень для рефінансування нагромаджених боргів.

«Колегія Рахункової палати вважає за доцільне з метою скорочення дефіциту внести зміни до державного бюджету на 2010 рік у частині уточнення показників доходів, витрат і фінансування, а також оптимізувати державні витрати шляхом скорочення непріоритетних і неефективних витрат. Зазначені заходи дозволять сформувати реалістичні показники державного бюджету на 2011 рік і припинити зростання боргового навантаження», – говориться в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,751 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,089 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановані на рівні 305,666 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 240,984 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема за загальним фондом – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду прямують загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають зведений бюджет України.