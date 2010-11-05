Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями - 7,9615/7,9720 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що продовжується, – 7,9615/7,9720 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту на ТОМ’і знизилися – 0,2585/90, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,3185/11,3405. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар трохи підвищилися – 1,4220/22 (четвер - 1,4214/16).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9170/7,9570.