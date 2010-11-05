Валютні резерви НБУ скоротилися до 34,3 млрд.дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в жовтні 2010 року скоротилися на 1,2% – до 34,252 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Інтервенції НБУ на валютному ринку України у вересні склали: купівля валюти – 169,5 млн. євро (або в еквіваленті 237,7 млн. дол.) за средньозваженим курсом 11,091898 грн./євро, продаж – 734,1 млн. дол. за середньозваженим курсом 7,94415 грн./дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) склав 18,218 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Обсяг операцій на наявному ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) склав 4,562 млрд. дол., зокрема обсяг валюти, купленої банками в населення, 1,344 млрд. дол., проданої населенню – 3,218 млрд. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) зросли на 203,9 млн. дол. і на 29 жовтня ц.р. склали 15,969 млрд. дол.

У вересні 2010 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні зріс на 2,7% порівняно із серпнем. Здебільшого це було викликано перевищенням інфляції в Україні її зваженого показника по країнах - основних торгових партнерах (на 2,6 п.п.). Щодо грудня 2009 року РЕОК гривні підвищився на 10%. При цьому, внесок курсової складової в зміну РЕОК гривні був на рівні 6,2%, цінової - 3,8 %.