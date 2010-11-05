Уряд планує введення електронних соціальних карток - Азаров

Кабінет міністрів України планує введення електронних соціальних карток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час виступу на урочистостях з нагоди Дня працівника соціальної сфери сьогодні у Києві.

«Запровадження електронних соціальних карток забезпечить ефективне отримання адресної допомоги від держави», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, електронні картки зможуть виконувати різні функції, зокрема інформаційну та платіжну. Як сказав прем’єр-міністр, така система дасть можливість визначити, де необхідні соціальні витрати держави у першу чергу. «Дозволить створити систему, у якій ті, хто надає послуги, автоматично отримають відшкодування з бюджету в обхід бюрократичного апарату», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його словами, введення електронних карток дозволить знизити паперовий обіг і наблизити Україну до сучасної системи управління. За словами прем’єра, така реформа в Україні почне запроваджуватись з наступного року.