В Україні у жовтні грошова маса збільшилася на 1,4%, монетарна база - на 2,2% - НБУ

В Україні у жовтні 2010 року грошова маса збільшилася на 1,4% (з початку року - на 18,3%) - до 576,6 млрд. грн., а монетарна база - на 2,2% (з початку року - на 13,6%) - до 221,6 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, динаміку грошової маси визначала позитивна динаміка депозитів, загальний обсяг яких у жовтні збільшився на 1,8% (з початку року - на 22%) - до 400 млрд. грн. Регулятор відмовився від практики надання окремо даних за обсягом депозитів юридичних і фізичних осіб.

Обсяг ще однієї складової грошової маси - готівки поза банками - у жовтні збільшився на 0,2% (з початку року - на 11,6%) - до 175,2 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси упродовж жовтня зменшилася з 30,7% до 30,4% (на початок року 32,2%).

НБУ наголошує, що головним чинником зростання монетарної бази у жовтні було збільшення обсягу коррахунків банків на 15% (з початку року - на 27,6%) - до 22,2 млрд. грн.

Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками у жовтні, становив 12,2 млрд. грн., з них було перераховано на окремий рахунок у Національному банку України 7,6 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України у жовтні знизився з 8,8 млрд. грн. до 2 млрд. грн., і лише в останній день місяця він збільшився до 5,8 млрд. грн.

З метою абсорбції надмірної ліквідності банків НБУ в жовтні проводив операції з мобілізації коштів банків, загальна сума яких становила 13,4 млрд. грн. (з початку року - 229,9 млрд. грн.) за середньозваженою ставкою 2,17% річних. Водночас обсяг операцій з рефінансування становив 62 млн. грн. (з початку року - 4,6 млрд. грн.).

За даними Нацбанку, в жовтні обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,7% (з початку року - на 1,1%) - до 725,2 млрд. грн. Збільшення відбулося за рахунок зростання кредитів юридичним особам на 1,2%, обсяг кредитів населенню зменшився на 0,6%.