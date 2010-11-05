Київ виплатив відсотки за єврооблігаціями 2005 року

Влада Києва своєчасно і в повному обсязі виплатила відсотки за облігаціями участі в зовнішньому кредиті, випущеними в 2005 р. на загальну суму 250 млн. дол. під 8% річних і строком на 10 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Банку «Хрещатик», якийй виступив ко-менеджером і платіжним агентом цієї позики.

Лід-менеджерами з позики виступили CitіGroup (London Branch) і Credit Suisse (London Branch).