Київ виплатив відсотки за єврооблігаціями 2005 року
14:57, 05 листопада 2010Фінанси
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Влада Києва своєчасно і в повному обсязі виплатила відсотки за облігаціями участі в зовнішньому кредиті, випущеними в 2005 р. на загальну суму 250 млн. дол. під 8% річних і строком на 10 років.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Банку «Хрещатик», якийй виступив ко-менеджером і платіжним агентом цієї позики.
Лід-менеджерами з позики виступили CitіGroup (London Branch) і Credit Suisse (London Branch).
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