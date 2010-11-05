Експерт: Вірогідність нової кризи після рішення ФРС складає 35-40%

Вірогідність песимістичного сценарію, що передбачає виникнення нової кризи, після рішення ФРС про початок другого етапу монетарних заходів для стимулювання економіки США (так зване QE2), складає 35-40%. Про це повідомив УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи компаній "Інвестиційний Капітал Україна" ICU Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

За його словами, в перспективі наступних 6-12 місяців є два сценарії розвитку подій для України. Перший – негативний, який полягає в тому, що QE2 викличе нові диспропорції на фінансових і товарних ринках. "Якщо відбудеться якась нова криза (торгові війни, суверенний дефолт якої-небудь з країн ЄС або країн, що розвиваються), то фінансовий світ полонить нова хвиля втечі з ризикових активів в найбільш надійні з доларом США - головною резервною валютою світу", - відзначив аналітик.

За його словами, це означає хвилю девальвацій на ринках, які розвиваються, включаючи Україну. Вірогідність такого сценарію, на думку аналітика, складає близько 35-40%.

Другий сценарій розвитку подій, за словами О.Вальчишена, позитивний. Відповідно до прогнозу аналітика, гривня зміцнюватиметься проти долара США (орієнтир 7,5-7,8 грн./долл.) на тлі припливу іноземного капіталу, приватизації (яка очікується в першій половині 2011 р.), збільшення експорту за рахунок недавнього поліпшення зовнішньої конкурентоспроможності.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна резервна система (ФРС) 3 листопада ухвалила рішення про виділення 600 млрд. дол. на викуп державних облігацій. Американський центробанк повідомив про плани купувати довгострокові казначейські облігації Treasuries по 75 млрд. дол. в місяць до середини 2011 р.