У Києві скоєно розбійний напад на відділення “Кредобанку”

Сьогодні у Києві невідомий чоловік скоїв розбійний напад на відділення “Кредобанку”, заволодівши 1 тис. євро та кількома пачками вітчизняної валюти номіналом 50 гривень.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, інформація про злочин надійшла до чергової частини столичної міліції об 11.57. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце пригоди, з’ясувала, що невідомий чоловік середніх років зайшов до приміщення фінансової установи на пр.Перемоги і, погрожуючи касирові пістолетом, став вимагати гроші. Отримавши їх нападник втік.

Як зазначили у ЦГЗ, фізичної охорони у банку не було, була лише встановлена так звана “тривожна кнопка”, яка виведена на пульт чергового приватної охоронної фірми.

За фактом нападу порушено кримінальну справу.