AIG завершила III квартал зі збитками 2,4 млрд. дол.

American International Group Inc. (AIG) завершила III квартал зі збитками $2,4 млрд. проти прибутку $455 млн. роком раніше у зв`язку з додатковими витратами на реструктуризацію у розмірі $4,5 млрд., повідомляє k2kapital.

Основні сегменти демонструють добрі результати, повідомила компанія. На показнику прибутку негативно відбилися списання вартості активів. "Операційні показники як і раніше високі, не зважаючи на кволу динаміку ринку страхування майна і низькі процентні ставки", - повідомив президент і генеральний директор Роберт Бенмоше.

У понеділок AIG завершила продаж Alico компанії MetLife Inc. (MET) за $16,2 млрд. Азіатський підрозділ страховика AIA Group Ltd. недавно провів IPO акцій. Таким чином AIG залучила додатковий капітал для часткової виплати боргу американському уряду, повідомляє Dow Jones.

Виручка за звітний період знизилася на 2,6%, до $19,1 млрд. Прибуток підрозділу Chartis, що працює у сфері загального страхування, в третьому кварталі зріс на 49% завдяки доходам від андеррайтингу. Дохід сегменту збільшився на 4%, загальний розмір чистих премій – на 7%.