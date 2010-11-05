Казахстан визнаний лідером в ринкових реформах

Казахстан визнано цього року лідером в проведенні ринкових реформ і створенні сприятливого бізнес-середовища, тоді як Сінгапур залишається кращою країною в світі для підприємців, йдеться у звіті Світового банку банку Doing Business 2011, опублікованому у середу, повідомляє Рейтер.

Щорічний звіт банку оцінює зміни в 183 країнах світах в питаннях відкриття бізнесу, торгівлі з іншими країнами, податкового законодавства, захисту інвесторів, ліцензування будівництва, працевлаштування і доступу до кредитування. З червня 2009 протягом року 117 країн провели 216 реформ, що стосуються підприємництва в порівнянні з 287 реформами в 131 країні, відзначеними за попередній період. "У країнах, за якими ми спостерігаємо, відзначалося стабільне зростання регулятивних змін", - сказав журналістам директор з індикаторів та аналізу Усесвітнього банку Нейл Грегорі.

Як і рік тому, краще всього підприємцям працюється в Сінгапурі. За ним ідуть Гонконг, Нова Зеландія, Великобританія, США, Данія і Канада. Не зважаючи на те, що ведення бізнесу залишається найбільш простим в розвинених державах, дві третини реформ минулого року були проведені в країнах, які розвиваються. Торішній лідер Руанда одержала друге місце в десятці реформаторів, до якої також увійшли Перу, В`єтнам, Кабо-Верде, Таджикистан, Замбія, Угорщина, Гренада і Бруней.

Казахстан став лідером серед реформаторів завдяки вдосконаленню законодавства про акціонерні компанії, спрощенню процедур при отриманні статусу юрособи і зниженню мінімального розміру статутного капіталу компаній до 100 тенге ($0,70). Астана також відмінила вимоги щодо нотаріального завірення засновницьких договорів і статутів компаній і спростила митні процедури.

Нижче представлено рейтинг Doing Business щодо 14 країн СНД:

2011 2010 зміна

Грузія 12 13 +1

Естонія 17 17 0

Литва 23 26 +3

Латвія 24 27 +3

Киргизія 44 47 +3

Вірменія 48 44 -4

Азербайджан 54 55 +1

Казахстан 59 74 +15

Білорусь 68 64 -4

Молдова 90 87 -3

Росія 123 116 -7

Таджикистан 139 149 +10

Україна 145 147 +2

Узбекистан 150 150 0