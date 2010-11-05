Казахстан визнаний лідером в ринкових реформах

17:25, 05 листопада 2010
Фінанси
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Казахстан визнано цього року лідером в проведенні ринкових реформ і створенні сприятливого бізнес-середовища, тоді як Сінгапур залишається кращою країною в світі для підприємців, йдеться у звіті Світового банку банку Doing Business 2011, опублікованому у середу, повідомляє Рейтер.

Щорічний звіт банку оцінює зміни в 183 країнах світах в питаннях відкриття бізнесу, торгівлі з іншими країнами, податкового законодавства, захисту інвесторів, ліцензування будівництва, працевлаштування і доступу до кредитування. З червня 2009 протягом року 117 країн провели 216 реформ, що стосуються підприємництва в порівнянні з 287 реформами в 131 країні, відзначеними за попередній період. "У країнах, за якими ми спостерігаємо, відзначалося стабільне зростання регулятивних змін", - сказав журналістам директор з індикаторів та аналізу Усесвітнього банку Нейл Грегорі.

Як і рік тому, краще всього підприємцям працюється в Сінгапурі. За ним ідуть Гонконг, Нова Зеландія, Великобританія, США, Данія і Канада. Не зважаючи на те, що ведення бізнесу залишається найбільш простим в розвинених державах, дві третини реформ минулого року були проведені в країнах, які розвиваються. Торішній лідер Руанда одержала друге місце в десятці реформаторів, до якої також увійшли Перу, В`єтнам, Кабо-Верде, Таджикистан, Замбія, Угорщина, Гренада і Бруней.

Казахстан став лідером серед реформаторів завдяки вдосконаленню законодавства про акціонерні компанії, спрощенню процедур при отриманні статусу юрособи і зниженню мінімального розміру статутного капіталу компаній до 100 тенге ($0,70). Астана також відмінила вимоги щодо нотаріального завірення засновницьких договорів і статутів компаній і спростила митні процедури.

Нижче представлено рейтинг Doing Business щодо 14 країн СНД:

2011       2010       зміна

Грузія                 12         13           +1

Естонія                17         17            0

Литва                  23         26           +3

Латвія                 24         27           +3

Киргизія               44         47           +3

Вірменія                48         44           -4

Азербайджан            54         55           +1

Казахстан              59         74          +15

Білорусь             68         64           -4

Молдова               90         87           -3

Росія                123        116           -7

Таджикистан           139        149          +10

Україна               145        147           +2

Узбекистан            150        150            0

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