Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу вважає неприйнятним ухвалення проекту ПК

Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу (АГОМСБ) вважає неприйнятним ухвалення проекту Податкового кодексу (ПК), який зараз знаходиться на розгляді у парламенті.

Про це представники координаційної ради АГОМСБ заявили сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН.

Крім того, вони висловили переконання, що жодні поправки не можуть поліпшити нинішній варіант ПК. «Документ необхідно почати розробляти із самого початку, - вважає голова координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу Ігор ГУРНЯК. - У цьому процесі має взяти участь спеціально створена робоча група, до складу якої входитимуть учені, представники аналітичних центрів, а також представники бізнесу, зокрема малого і середнього».

Свою позицію підприємці готові відстоювати акціями протесту, які вже пройшли у багатьох містах України. Крім того, такі акції вже пройшли і проводитимуться надалі під стінами Верховної Ради, а 4 листопада біля парламенту почало функціонувати наметове містечко підприємців.

У свою чергу, член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу від Криму Олександр ДУДКО заявив, що на сьогодні не може бути прийнятий жоден варіант Податкового кодексу, оскільки в Конституції України не закріплений показник межі вилучення створеної в економіці країни доданої вартості на фінансування повноважень влади. За його словами, встановлення такої межі є загальноприйнятою європейською практикою, а його розмір не повинен перевищувати 33% від створеної доданої вартості. О.ДУДКО зазначив, що з 1995 року теоретично «в Україні владою вилучається більш як 62% доданої вартості, і лише 38% залишається народу, підприємствам і т.д.».

«…Забрати 33% доданої вартості – цей так, як було наприкінці XIX століття, і це той поріг, про який ще Карл Маркс писав, що вище за нього не можна, інакше буде революційна ситуація, буде криза. Люди не зможуть купити те, що виробляється, торгівля не зможе торгувати, а виробництву не буде для чого виробляти товари», - сказав О.ДУДКО.

Для поліпшення ситуації в Пенсійному фонді України, вважає О.ДУДКО, необхідно слідувати світовій практиці і встановити граничне відхилення між мінімальним і максимальним розміром пенсії. Розвинені країни, наприклад, встановлюють, що максимальне відхилення розміру державної пенсії від мінімального його рівня може бути не більше ніж 3-5 разів.

«Сьогодні у нас 62% пенсіонерів одержують менш як 1 000 грн., а 16% пенсіонерів «з`їдають» левову частку, більше половини пенсійних виплат у країні», - сказав О.ДУДКО.

Учасники прес-конференції, резюмуючи все сказане, заявили, що малий і середній бізнес України не бажає жити в тіні, і готовий платити всі податки, без будь-яких пільг, але за умови, що буде встановлений розумний рівень оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, парламент 16 листопада планує розглянути проект Податкового кодексу в другому читанні.