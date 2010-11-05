Автобаза Верховної Ради має намір закупити 17 автомобілів Toyota Camry

Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради України має намір закупити 17 легкових автомобілів Toyota Camry або еквівалент. Відповідне оголошення оприлюднене на офіційному веб-порталі державних закупівель. Згідно з оголошенням, процедура закупівлі повинна відбутись на відкритих торгах. Кінцевий термн поставки - 3 грудня 2010 року.

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