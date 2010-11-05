Автобаза Верховної Ради має намір закупити 17 автомобілів Toyota Camry
17:44, 05 листопада 2010Фінанси
0
Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради України має намір закупити 17 легкових автомобілів Toyota Camry або еквівалент.
Відповідне оголошення оприлюднене на офіційному веб-порталі державних закупівель.
Згідно з оголошенням, процедура закупівлі повинна відбутись на відкритих торгах.
Кінцевий термн поставки - 3 грудня 2010 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter