Автобаза Верховної Ради має намір закупити 17 автомобілів Toyota Camry

17:44, 05 листопада 2010
Фінанси
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Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради України має намір закупити 17 легкових автомобілів Toyota Camry або еквівалент.

Відповідне оголошення оприлюднене на офіційному веб-порталі державних закупівель.

Згідно з оголошенням, процедура закупівлі повинна відбутись на відкритих торгах.

Кінцевий термн поставки - 3 грудня 2010 року.

 

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