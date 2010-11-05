Інфляція в жовтні не перевищить 0,5%, зростання промвиробництва становитиме 11,5%

У жовтні ц.р. інфляція в Україні, порівняно з вереснем, становитиме не більше 0,4-0,5%, зростання виробництва в жовтні ц.р. перевищить 11,5%, порівняно з жовтнем 2009 року.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду.

Він зазначив, що завдяки зусиллям уряду фінансово-економічна ситуація в країні стабілізувалася: «В жовтні зростання промислового виробництва становило понад 11,5%. Так само ми йдемо по розрахункових параметрах щодо зростання ВВП».

Крім того, М.АЗАРОВ висловив упевненість у тому, що за підсумками року інфляція не перевищить 10%.

Прем`єр-міністр підкреслив, що зараз перед урядом стоїть завдання утримати позитивні тенденції розвитку економіки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва у вересні цього року проти вересня 2009 року становило 10,2%, у січні-вересні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,8%.

У вересні ц.р., порівняно з серпнем, зростання промвиробництва становило 2,9%.

За даними Держкомстату, інфляція в Україні у вересні 2010 року, порівняно з серпнем ц.р., становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.