Податковий кодекс буде прийнято 19 листопада – Азаров

Податковий кодекс України буде прийнято Верховною Радою 19 листопада цього року.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету Міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду.

«Ми розраховували його вже прийняти, але через певні причини, незалежні від нас, цього не вдалося зробити. Зараз ми ставимо для себе дату 19 листопада», – заявив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що після ухвалення Податкового кодексу з 1 грудня парламент почне розглядати законопроект про держбюджет на 2011 рік, підготовлений на його основі.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом Міністрів України.

16 листопада ц.р. парламент планує розглянути проект Податкового кодексу в другому читанні.