Міжбанк закриття: курс євро знизився

Торги сьогодні в парі долар - гривня стартували з позначок 7,9580 - 7,9650, і до 11:00 курс склав 7,9593 - 7,9650.

До 13:00 спред збільшився до 7,9582 - 7,9670, і на момент закриття торгової сесії ціни скорегували на 7,9600 - 7,9680.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України НБУ купував долари по 7,9170 і продавав по 7,9570.

Російський рубль котирувався банками по 0,2585 - 0,2615. Коливаючись протягом дня, до закриття ціни склали 0,2586 - 0,2608.

Торги з євро стартували з відміток 11,2941 - 11,3055. До 11:00 котирування збільшилися до 11,2973 - 11,3087, а на момент закриття зменшилися до 11,2243 - 11,2356.

Середній курс покупки і продажу готівкового долара знаходиться на рівні 7,9601 і 7,9943 відповідно.

Середній курс купівлі - продажу євро складає 11,2067 - 11,4084.

Середній курс покупки і продажу російського рубля складає 2,5299 - 2,6145 відповідно.