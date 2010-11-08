Сьогодні відкривається Віденський економічний форум
08:59, 08 листопада 2010Фінанси
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У засіданні візьме участь Азаров
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході робочого візиту до Австрії візьме участь у засіданні Віденського економічного форуму.
Як передає кореспондент УНІАН, також планується зустріч прем`єр-міністра України з Генеральним секретарем Організації країн експортерів нафти ОПЕК Абдаллою ель-БАДРІ.
У ході робочого візиту до Австрії М.АЗАРОВ зустрінеться також з керівництвом Райфайзенцентралбанку і Канцлером Республіки Австрія Варнером ФАЙМАННОМ.
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