Сьогодні відкривається Віденський економічний форум

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході робочого візиту до Австрії візьме участь у засіданні Віденського економічного форуму.

Як передає кореспондент УНІАН, також планується зустріч прем`єр-міністра України з Генеральним секретарем Організації країн експортерів нафти ОПЕК Абдаллою ель-БАДРІ.

У ході робочого візиту до Австрії М.АЗАРОВ зустрінеться також з керівництвом Райфайзенцентралбанку і Канцлером Республіки Австрія Варнером ФАЙМАННОМ.