У G20 назріває скандал - ФРС США включив "друкарський верстат"

Президентові США Бараку Обамі доведеться нелегко на саміті G20, який пройде в Південній Кореї на наступаючому тижні, оскільки Китай і Німеччина засудили рішення Федеральної резервної системи наповнити американську економіку дешевими грошима, пише 7 листопада Guardian, повідомляє k2kapital.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, чий уряд попередив, включення в США друкарського верстата створить додаткові проблеми для всього світу, як очікується, виступить проти США на південнокорейському саміті.

Китай і Бразилія, так само, як Німеччина, великі сальдо торгового балансу, що одержали цього року, хочуть одержати пояснення з приводу ухваленого в односторонньому порядку рішення про використання дешевих фондів для підтримки низьких процентних ставок в довгостроковій перспективі.

Ці країни побоюються, що інвестори підуть із США і віллють гроші в їх економіки, прагнучи одержати високі доходи.

Оскільки Вашингтон паралізований політичною боротьбою і залежний від голови ФРС Бена Бернанке в підтримці економіки, очікується, що Китай, Німеччина, Бразилія і Канада скористаються самітом в сеулові, щоб знов запропонувати канадський план по зниженню дефіциту бюджетів.

Аналітики вважають, що лейтмотивом саміту буде боротьба навколо валют.