Китай допоможе Португалії вийти з кризи

Президент Китаю Ху Цзіньтао заявив, що його країна допоможе Португалії боротися з наслідками глобальної фінансової кризи, проте утримався від обіцянки купити португальські облігації, повідомляє 7 листопада Reuters.

"Ми готові зробити конкретні кроки, щоб допомогти Португалії справитися з глобальною фінансовою кризою", - заявив Ху після зустрічі з португальським прем`єр-міністром Хосе Сократесом (Jose Socrates).

Португалія, яка, на відміну від Греції, продає облігації на фінансових ринках, сподівалася, що Китай пообіцяє купити її борги в той час, коли вона намагається заспокоїти інвесторів з приводу своєї здатності понизити бюджетний дефіцит і обмежити зростання державного боргу.

Португалія і Китай підписали декілька договорів про співпрацю в таких областях як фінансові послуги, логістика, поновлювана енергія і туризм і домовилися удвічі збільшити об`єм двосторонньої торгівлі до 2015 року.

Ху також заявив, що заохочуватиме китайські компанії, що інвестують до Португалії, але при цьому Китай хоче, щоб Португалія продавала більше товарів в цій країні.