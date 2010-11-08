Інфляція в Україні з початку року cклала 7,9%

Інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем п.р. становила 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з жовтнем 2009 року показник інфляції становить 10,1%, а порівняно з січнем-жовтнем 2009 року – 9,4%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем п.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%, порівняно з вереснем 2009 року - 10,5%, порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.