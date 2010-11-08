Міжбанк: торги доларом та євро відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9580/7,9670 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2583/0,2586, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,1030/11,1180. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3953/1,3955 (п`ятниця – 1,4220/22).

У п`ятницю, 5 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9170/7,9570.