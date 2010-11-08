На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9600/7,9630 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9580/7,9670, до 12:00 звузився спред 7,9600/7,9630 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2586, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2586/0,2588. У Росії курс долар-рубль піднявся, і до 12:00 встановився на рівні 30,7950 (+0,0439).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3953/1,3955, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,1030/11,1180, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,0895/11,0995.