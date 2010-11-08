Експерт: пара EUR/USD цього тижня не опуститься нижче 1,38

Валютна пара EUR/USD у ході торгів цього тижня не опуститься набагато нижче рывня 1,38, тоді як верхньою межею для неї, швидше за все, стане рівень 1,42. Така думка аналітиків FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, GBP/USD також навряд чи піде набагато нижче за рівень 1,59, опором же для пари стане рівень 1,63.

Для USD/CHF вірогідний діапазон 0,9500-0,9900, тоді як USD/JPY, швидше за все, знаходитиметься в межах 82,00 -80,00.

Найбільш значущими новинами по європейському регіону на поточному тижні будуть: зміна обсягу промислового виробництва Німеччини, індекс споживчих цін Німеччини, зміна обсягу ВВП Німеччини і зміна обсягу ВВП єврозони.

З інших новин, запланованих на цей тиждень, можна виділити публікацію торгового балансу Японії, загальне сальдо рахунку поточних операцій Японії, сальдо торгового балансу Китаю, зміну обсягу експорту і імпорту Китаю, рівень безробіття в Австралії, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.