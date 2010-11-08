Золото дешевшає

Золото у понеділок після досягнення рекордної позначки знижується в ціні на тлі зміцнення долара до світових валют, свідчать дані торгів, повідомляє РИА Новости.

Грудневий ф`ючерс на золото в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 12.38 мск подешевшав на 0,6% - до 1390,0 долара за тройську унцію.

Спотова ціна на золото раніше в ході торгів в Лондоні досягала історично максимального рівня - 1390,18 долара за унцію. Попередній рекорд складав 1389,60 долара за унцію.