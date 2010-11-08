«Украгролізинг» за 10 місяців передав у лізинг 730 одиниць техніки на 218 млн. грн.

НАК «Украгролізинг» за 10 місяців п.р. поставила аграріям на умовах фінансового лізингу 730 одиниць сільськогосподарської техніки і обладнання на суму 218,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Украгролізингу».

Згідно з повідомленням, аграрії одержали у лізинг 261 трактор на суму 56 млн. грн.., 24 зернозбиральні комбайни і 26 жаток на загальну суму 27,7 млн. грн., 190 одиниць землеоброблювальної і посівної техніки на 17,5 млн. грн., 255 одиниць іншої техніки і обладнання на 119,4 млн. грн.

Протягом 2010 року передано у повторний лізинг 542 одиниці техніки на 44 млн. грн. Від лізингоотримувачів протягом 2010 року одержано понад 117 млн. грн. планових платежів.

Повідомляється також, що з початку 2010 року подано 145 позовних заяв на боржників на суму понад 35 млн. грн. На підставі судових рішень від підприємств-боржників надійшло 7,8 млн. грн. З початку року від боржників повернено 80 одиниць техніки на суму 6,7 млн. грн.

Нагадаємо, НАК «Украгролізинг», яка є головним розпорядником коштів, передбачених Держбюджетом України на лізингові програми в АПК, в 2010 році уклала 54 договори поставки техніки на 321,5 млн. грн. Вітчизняним заводам-виробникам сучасної сільськогосподарської техніки перераховано 309 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створено постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

У 2009 році «Украгролізинг» передав аграріям у фінансовий лізинг 851 одиницю сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн.