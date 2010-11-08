Посол Японії повернувся до Росії

Посол Японії в Росії Масахару Коно, відкликаний після візиту президента Дмитра Медведєва на Курильські острови, повернувся до Москви. Про це 8 листопада повідомила прес-служба посольства Японії, повідомляє k2kapital.

Нагадаємо, посол Японії був відкликаний 2 листопада після поїздки президента Медведєва на один з островів Курильської гряди – Кунашир.

За словами помічника президента РФ Аркадія Дворковіча, проблему Курильських островів Дмитро Медведєв і прем`єр-міністр Японії Наото Кан мають намір обговорити на двосторонній зустрічі на саміті АТЕС в Іокогаме.