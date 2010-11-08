В опозиції заявляють, що проект ПК знищує спрощену систему оподаткування

Урядовий проект Податкового кодексу практично повністю знищує спрощену систему оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету захисту підприємництва при Опозиційному уряді Оксана ПРОДАН.

За її словами, для юридичних осіб вона взагалі не планується, а для фізичних осіб - буде "умовно спрощеною" в окремих видах діяльності.

"Усі інші підприємці будуть зобов'язані перейти на загальну систему оподаткування або створити юридичних осіб, які також зможуть працювати виключно на загальній системі", - сказала О. ПРОДАН.

Вона зазначила, що для підприємців, які все ж матимуть право на спрощену систему оподаткування, а це тільки побутові послуги, роздрібна торгівля, інформаційні технології і до 01.01.12 року автомобільні послуги, не передбачається звільнення від введення касових апаратів. "Більше того, для них вводиться обов'язковий облік усіх господарських операцій, що і зводить нанівець само поняття "спрощена", - зазначила О. ПРОДАН.

За її словами, при тому що спрощенство змушують перейти на загальну систему оподаткування, ні податок на прибуток, ні податок на додану вартість жодним чином не стають в проекті кодексу прозорішими. "Задеклароване автоматичне відшкодування ПДВ узаконює обов'язкові перевірки для відшкодування, а розрекламоване зближення податкового і бухгалтерського обліку в проекті Податкового кодексу створює ще один облік - податкової різниці. Аналогічна ситуація і з іншими податками і зборами. До цього усього проектом передбачаються додаткові, майже безмежні, повноваження податкових і митних органів, а також податковій міліції", - сказала О. ПРОДАН. Вона нагадала, що оскільки розгляд проекту Податкового кодексу в другому читанні планують на 16 листопада, підприємці готують на цей день Всеукраїнську акцію протесту під стінами парламенту, щоб захистити свою можливість працювати легально.