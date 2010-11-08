Литвин про дату прийняття проекту ПК: «Якщо треба, то і вночі працюватимемо»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що на наступному пленарному тижні (6-19 листопада - УНІАН) парламент працюватиме і вночі над проектом Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЛИТВИН сказав на брифінгу.

В. ЛИТВИН зазначив: "Якщо ми почнемо роботу, як планується (йдеться про проект Податкового кодексу - УНІАН) 16 числа, то у нас є 17, 18 і 19, а якщо треба, то і вночі працюватимемо".

"Я нічого не бачу в цьому поганого", - додав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на питання, чи розділяє він оптимізм прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, що проект Податкового кодексу буде прийнятий парламентом 19 листопада, В. ЛИТВИН сказав: "Усе залежить від того, який це Податковий кодекс буде".

Він нагадав, що оптимістично заявляв, що вже 4 листопада почнеться розгляд проекту Податкового кодексу, але цього не сталося. "Дай Бог, щоб на 16 листопада ми отримали документ (йдеться про проект Податкового кодексу, підготовлений до другого читання, - УНІАН) ", - сказав голова ВР.

За його словами, на сьогодні до цього проекту надійшло 4,4 тис. поправок, і в процесі роботи з'являються ще поправки.

В. ЛИТВИН сказав, що "навчений гірким досвідом - для нас важливий зміст документу, а не дата прийняття цього документу".

Він зазначив, що планується, щоб до кінця поточного тижня усі поправки були розглянуті в комітеті, і документ був розмножений і розданий депутатам.

За його словами, це буде понад 2 тис. сторінок.

В. ЛИТВИН розповів, що "розрахунок такий, щоб на наступному пленарному тижні завершити цю справу (йдеться про прийняття Податкового кодексу - УНІАН) для того, щоб уряд міг внести до бюджету. "Нас підтискає бюджетне питання", - додав він. Голова ВР сказав, що під час переговорів з МВФ були висловлені певні зауваження з боку фонду щодо проекту Податкового кодексу.

В. ЛИТВИН підкреслив, що дуже важливо, щоб "преференції не були віддані великому капіталу".

За його словами, має бути захищений малий і середній бізнес.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2010 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом Міністрів України.

16 листопада парламент планує розглянути проект Податкового кодексу в другому читанні.