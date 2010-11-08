Азаров пропонує австрійським бізнесменам інвестувати в економіку України

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до австрійських бізнесменів з пропозицією інвестувати кошти в економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в ході робочого ланчу з представниками австрійських ділових кіл в офісі Raiffeisen International.

При цьому прем'єр-міністр України зазначив, що зі свого боку український уряд гарантує створення сприятливих умов для інвестицій.

"Стабільність, передбачуваність надійність - це ті основні умови, які ми гарантуємо усім тим, хто захоче з нами працювати", - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він запропонував австрійським бізнесменам співпрацю в аграрній сфері і сказав, що незабаром в Україні буде ухвалений закон про ринок землі.

Також М. АЗАРОВ озвучив пропозицію про співпрацю у будівельній галузі. Він зазначив, що для реалізації важливих проектів інвестори зможуть отримати вже готові майданчики під будівництво. Крім того, сказав голова українського уряду, в Україні є потенціал для розвитку виробництва комп'ютерів і програмного забезпечення.

Також М. АЗАРОВ запевнив, що Україна врахує усі зауваження щодо роботи іноземних інвесторів, які були висловлені сьогодні керівництвом банку Raiffeisen International і стосувалися передусім юридичної сторони роботи іноземного бізнесу в Україні.