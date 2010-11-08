Одна з причин низької інфляції – невідповідність ІСЦ реаліям – експерт

Однією з причин низького рівня інфляція у жовтні є невідповідність розрахункової бази індексу споживчих цін (ІСЦ) сьогоднішнім реаліям. Про це повідомив УНІАН завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ.

За словами експерта, продукти харчування в споживчому кошику сьогодні займають усього 53%, причому їх частка знизилася з 55% у 2007 р. За словами С. КУЛЬПІНСЬКОГО, це співвідношення у розрахунковій базі індексу не показує реальну на сьогодні картину, коли внаслідок зниження реальних прибутків за останні 2 роки однією з основних статей витрат для населення стало придбання продуктів харчування. Експерт також додав, що у 2007 р. 20% споживчих витрат забезпечувалося кредитами. "Таким чином, необхідність точнішого розрахунку споживчого кошику зараз більш ніж актуальна", - зазначив С. КУЛЬПІНСЬКИЙ. Експерт також повідомив, що Україна далеко не єдина країна, де ІСЦ не зовсім близький до реальності. Зокрема, за його словами, в Аргентині, де річна інфляція перевищує 10%, також під великим знаком питання адекватність цієї цифри. "У країнах, де є монетарний стимул у вигляді купівлі держоблігацій нацбанком, але де продукти харчування займають більше половини споживчого кошику, реальний рівень інфляції залишатиметься високим", - сказав С. КУЛЬПІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у жовтні 2010 року порівняно з вереснем склала 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) - 7,9%.