На лікуванні іноземців заробити не вдалося - КМДА ліквідує підприємство

Постійна комісія Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту підтримала ліквідацію КП "Київське муніципальне медичне агентство".

Про це повідомив секретар фракції "Республіка Київ" у Київраді Олексій ДАВИДЕНКО, проінформували УНІАН в прес-службі фракції.

За словами О. ДАВИДЕНКА, Київрада ліквідовує підприємство, яке було створене у липні 2009 року для організації медичного туризму, але так і не запрацювало.

"Ліквідація муніципального медичного агентства - підтвердження того, що бізнес-ідея ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про заробляння грошей на лікуванні іноземців не спрацювала. Це комунальне підприємство проіснувало "на папері" більше року, але реально так і не почало свою роботу, і не надало жодної послуги жодному іноземцеві", - зазначив О. ДАВИДЕНКО.

На думку депутата, не дивлячись на те, що київські лікарі мають високу кваліфікацію, Київське муніципальне медичне агентство не запрацювало, щонайменше, через те, що умови перебування в столичних лікарнях "не дотягують" до європейського рівня.

"Ми усі знаємо, у якому стані знаходяться наші комунальні лікарні. Невже хтось сподівався, що за перебування в палатах радянського зразка іноземці платитимуть шалені гроші"?, - сказав представник фракції "Республіка Київ".

О.ДАВИДЕНКО підкреслив, що більшість висококваліфікованих лікарів столиці працюють паралельно і в лікарнях, і в приватних клініках. І саме у приватних медичних закладах ті ж лікарі можуть надавати допомогу іноземцям без посередника в особі муніципального медичного агентства.

Депутат повідомив, що комісія з питань охорони здоров`я і соціального захисту також підтримала проекти рішень про ліквідацію ще трьох комунальних підприємств: "Фармбуд", госпрозрахункового центру "Медицина" і госпрозрахункового аптечного інформаційного центру "Інфомед".

Як повідомляв УНІАН, 9 липня 2009 р. Київрада прийняла рішення про створення на базі Інженерного центру експертизи і сертифікації муніципального медичного агентства для надання висококваліфікованої медичної допомоги іноземцям у Києві. Рішенням передбачалася реорганізація Інженерного центру експертизи і сертифікації в Київське муніципальне медичне агентство.

Депутати Київради затвердили статутний фонд новоствореного комунального підприємства у розмірі 10 тис. грн.

Передбачалося, що у проекті будуть задіяні також інші медичні заклади, зокрема, Київський міський центр серця і Київська міська стоматологічна поліклініка.

Планували, що медагентство пропонуватиме для іноземців майже у два рази вищі розцінки на операцію, ніж для українських громадян. 50% від цих коштів надходитимуть до спеціального фонду бюджету Києва, 50% - залишатимуться медустанові, причому 25% з них скеровуватимуть на дотування лікарів, які працюватимуть в агентстві.