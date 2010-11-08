Виїзне засідання Віденського економічного форуму відбудеться в Україні у квітні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такої домовленості було досягнуто сьогодні в ході VII Віденського економічного форуму, на якому був присутній прем'єр-міністр України Микола Азаров, а також федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН і голова правління Raiffeisen International Герберт СТЕПІЧ.

Як повідомляв УНІАН, у нинішньому форумі у Відні брали участь понад 500 представників з 44 країн.