На міжбанку торги по долару закрилися котируваннями 7,9585/7,9635 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9670, до 12:00 звузився спред - 7,9600/7,9630. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9585/7,9635 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2586, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2586/0,2588. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2585/0,2586. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,7900 (+0,0389).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3953/1,3955, а до 15:00 впали до 1,3907/1,3909. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1030/11,1180, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,0895/11,0995. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 11,0775/11,0905.