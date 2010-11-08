Україна ввела квоти на імпорт сірників.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ). Рішення ухвалене на підставі матеріалів спеціального розслідування, яке ініціювали державне підприємство «Рівненська сірникова фабрика» і ТОВ «Українська сірникова фабрика» (обидва підприємства розміщені у місті Березне Рівненської області).

Наголошується, що представники цих підприємств скаржилися на те, що імпортна продукція, яка останнім часом заполонила вітчизняний ринок, може призвести до банкрутства вітчизняних виробників сірників.

Таким чином, МКМТ встановила квоту на імпорт сірників на період з 6 листопада 2010 року до 5 листопада 2011 року на рівні 7328 тонн – з Російської Федерації, 2656 тонн – з Білорусі і 301 тонна – з інших країн.

На період з 6 листопада 2011 року до 6 листопаду 2012 року розмір квотування буде збільшено ще на 5%.

Довідка УНІАН. У листопаді 2009 року Україна ввела на 3 роки спеціальне мито на імпорт сірників – 11,3% не залежно від країни-виробника.