Майже 85% інвестицій Євро-2012 у Польщі реалізується за графіком

Майже 85% головних інвестицій в рамках підготовки Польщі до Євро-2012 реалізуються згідно з затвердженим Європейською футбольною федерацією графіком або з мінімальним запізненням.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав у понеділок у Варшаві операційний директор компанії PL2012 Войчех ФОЛЕЄВСЬКИЙ на конференції Press Euro.

В.ФОЛЕЄВСЬКИЙ відзначив, що Лондон, який прийматиме літню олімпіаду 2012 року, має аналогічний показник, незважаючи на те, що розпочав підготовку раніше й має набагато краще фінансування.

„Нам немає чого соромитися”, - сказав він.

Виступаючи на конференції, присвяченій підготовці Польщі до європейського чемпіонату, він відзначив, що країна реалізує майже 230 інвестиційних проектів, 45 з них є ключовими для організації цього заходу.

„Без них чемпіонат не відбувся би”, - сказав він.

Представник компанії, яка координує підготовку поляків до Євро-2012, запевнив, що Польща встигне реалізувати усі інфраструктурні проекти, наголосивши, що гарні стадіони, летовища та дороги - не найголовніше для проведення успішного чемпіонату.

В.ФОЛЕЄВСЬКИЙ назвав надзвичайно важливим чинником організацію доброго транспортного сполучення, забезпечення якісного обслуговування та позитивне ставлення поляків до уболівальників, які приїдуть на матчі Євро-2012 до Польщі.

„Ми усі - господарі Євро-2012. Сердечно до цього заохочую”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організації Євро 2012 у квітні 2007 року.

Минулого року УЄФА затвердила організаторами матчів чотири польські та чотири українські міста.