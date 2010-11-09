Естонія поверне Латвії борг радянських часів

Естонія виплатить Латвії кредит, отриманий від неї в 1989 році. Як повідомляє Delfi, країна-боржник готова виділити на це з резервного фонду 2,09 млн крон (більше 130 тис. євро). Таке рішення естонський уряд прийняв 4 листопада.

За даними РИА Новости, борг буде виплачений вже до дня незалежності, який латвійці відзначають 18 листопада.

Як повідомляє прес-служба естонського уряду, кредит на суму 2,09 млн крон був виданий генеральному консульству Естонії в Нью-Йорку. Допомога була надана посольством Латвії у Вашингтоні.

Під час кризи Латвія постраждала сильніше за інші європейські країни. У 2009 році ВВП країни скоротився на 18%, а безробіття наблизилося до 20%. У 2008 році для підтримки економіки латвійський уряд домовився з МВФ про кредит у розмірі 7,5 млрд доларів. Латвія повинна почати виплачувати кредит в 2012 році. Проте в травні поточного року повідомлялося, що через складну фінансову ситуацію країна не зможе знайти кошти для виплати кредиту до цього часу.