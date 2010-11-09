Віденський економічний форум приїде до Києва

Виїзне засідання Віденського економічного форуму відбудеться в квітні 2011 року в Києві.

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на прес-службу прем`єр-міністра Миколи Азарова.

За інформацією прес-служби, відповідна домовленість досягнута після переговорів Азарова з представниками форуму в рамках його робочої поїздки до Відня.

У прес-службі відзначили, що для участі у форумі, окрім основних учасників, будуть запрошені ті потенційні інвестори, які виявлять бажання реалізовувати свої проекти в Україні.