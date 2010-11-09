Віденський економічний форум приїде до Києва
09:41, 09 листопада 2010Фінанси
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Виїзне засідання Віденського економічного форуму відбудеться в квітні 2011 року в Києві.
Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на прес-службу прем`єр-міністра Миколи Азарова.
За інформацією прес-служби, відповідна домовленість досягнута після переговорів Азарова з представниками форуму в рамках його робочої поїздки до Відня.
У прес-службі відзначили, що для участі у форумі, окрім основних учасників, будуть запрошені ті потенційні інвестори, які виявлять бажання реалізовувати свої проекти в Україні.
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