Експерт: пара євро/долар сьогодні може стабілізувати курс в районі 1,3850

Пара євро/долар на торгах у вівторок, 9 листопада, цілком може стабілізувати свій курс після значного падіння. Це може відбутися в районі рівня 1,3850. Якщо так і трапиться, то торгівля відбуватиметься в діапазоні 1,3800-1,3950. Така думка аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Аналітики також акцентують, що варто бути уважним до всіх новин щодо проведення програми кількісного пом`якшення. Якщо пара проб`є нижню межу вказаного діапазону, то варто чекати різкого падіння до 1,3700.

Фунт знаходитиметься під тиском. Досягнення рівня 1,6050 може бути тільки першою значною позначкою на майбутній день, тоді як 1,6000 – головна мета GBP/USD.

Спокійніша ситуація очікується навколо пари долар/франк. Напрям дня – рівень 0,9700. У разі легкого пробою цього показника пара попрямує до 0,9750.

Зміцниться долар і відносно японського конкурента. Проте відбудеться це порівняльно м`яко. Прагнення до досягнення рівня 81,50 буде явним, тоді як подальша торгівля відбуватиметься в діапазоні 81,50-82,00.

Учасники ринку у вівторок чекають публікацію індексу споживчих цін Німеччини, даних про обсяги запасів на складах оптової торгівлі США, а також даних з Великобританії щодо зовнішньої торгівлі і виробничого сектору, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.