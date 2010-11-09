Міжбанк відкрився котируваннями 7,9580/7,9650 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями – 7,9580/7,9650 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2576/0,2579, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,0115/11,0235. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3827/1,3829 (понеділок — 1,3953/1,3955).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9160/7,9560.