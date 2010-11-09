Столичні податківці збільшили надходження до Зведеного бюджету на 3,6%

В січні-жовтні 2010 року до Зведеного бюджету України забезпечено 45 мільярдів 987 мільйонів 673 тисячі гривень надходжень, що на 3,6% або 1 мільярд 602 мільйони 707 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

У січні-жовтні п.р. по податках, зборах, інших обов’язкових платежах, що контролюються ДПА у м. Києві, до Державного бюджету України платниками податків сплачено 35 мільярдів 650 мільйонів 483 тисячі гривень. Приріст до показників минулого року становить 2,6%, або 917 мільйонів 224 тисячі гривень.

Згідно з повідомленням, за 10 місяців п.р. зріст показників досягнуто: з акцизного збору з вироблених в Україні товарів – на 35,4% (709 млн. 622 тис. грн.); акцизного збору з ввезених в Україну товарів –на 64,3% (160 млн. 504 тис. грн.);

До бюджету м. Києва в січні-жовтні 2010 р. платниками податків столиці сплачено 10 мільярдів 337 мільйонів 190 тисяч гривень податків, зборів та обов`язкових платежів, що на 7,1%, або на 685 мільйонів 483 тисячі гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.