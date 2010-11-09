На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9575/7,9635 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9580/7,9650, до 12:00 ціни знизилися до 7,9575/7,9635 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2576/0,2579, до 12:00 ціни піднялися - 0,2584/0,2586.

У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 30,8540 (+0,0640).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3827/1,3829, а до 12:00 виросли - 1,3894/1,3896.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,0115/11,0235, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0435/11,0580.