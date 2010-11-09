Японія проти суворих обмежень на дефіцити і профіцити платіжних балансів

Японія фактично виступила проти пропозиції США ввести суворі обмеження на розміри дефіцитів або профіцитів платіжних балансів двадцяти провідних країн планети. "У кожної держави або регіону - свої обставини, - заявив сьогодні журналістам в Токіо міністр фінансів Есіхіко Нода. - Але ми продовжимо роботу над цим питанням". Тим самим він дав зрозуміти, що на майбутньому саміті "двадцятки" 11-12 листопада не варто чекати ухвалення рішення за пропозицією США, відзначає ПРАЙМ-ТАСС.

Вашингтон раніше виступив за те, щоби обмежити незбалансованість платіжних балансів цих держав в межах 4% від розміру їх ВВП. Це категорично не влаштовує, наприклад, Китай, який веде потужний товарний наступ по всьому світу і в результаті має величезний актив зовнішньоторговельного балансу. Схожа ситуація і у Токіо, який зараз розглядає розширення експорту як один з головних важелів подолання наслідків кризи. Німеччина як крупна торгова держава також скептично ставиться до ініціативи Вашингтона.

Раніше прем`єр-міністр Японії Наото Кан вже заявив, що введення суворих кількісних обмежень "не завжди виправдане". Токіо готовий погодитися з певними лімітами на дефіцити і профіцити платіжних балансів, проте, на його думку, вони повинні мати лише рекомендаційний характер.